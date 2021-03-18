لبنان

هل التزمت الصيدليات بقرار الإقفال؟

Lebanon 24
18-03-2021 | 15:00
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التزمت الصيدليات في عدد من المناطق بالإقفال رفضا لما آلت إليه أوضاع القطاع. 
 
ففي طرابلس، أقفلت الصيدليات أبوابها وقد انتقل صيادلة طرابلس إلى بيروت للمشاركة في الاعتصام الذي نفذ أمام مبنى وزارة الصحة، مؤكدين "أن تحرك اليوم احتجاجي تحذيري وأنهم متمسكون بالمضي بالتحرك حتى تحقيق مطالبهم ومطالب النقابة".

وفي حاصبيا والعرقوب، التزمت الصيدليات قرار الاقفال تحت شعار "اضراب صيادلة لبنان لان امنك الدوائي خط احمر"، تعبيرا عن "رفضها للشح في تسليم الدواء من قبل الشركات وانقطاع اصناف عديدة لديها".
 
كما استجابت كل الصيدليات في محافظة عكار لقرار النقابة بالاضراب العام اليوم ، واقفلت أبوابها احتجاجا على ما وصلت اليه اوضاع الصيادلة.
 
وأقفلت الصيدليات أبوابها في صور ومنطقتها قي وقت خرق بعض اصحاب الصيدليات الاضراب. كما شارك بعض منهم في الاعتصام الذي نفذ أمام مبنى وزارة الصحة، مؤكدين "أن تحرك اليوم احتجاجي تحذيري وأنهم متمسكون بالمضي بالتحرك حتى تحقيق مطالبهم ومطالب النقابة".
 
وفي الكورة، التزمت معظم الصيدليات بالاضراب، اعتراضا على الواقع الذي وصل اليه القطاع وتحكم مافيا الدواء وحليب الاطفال بمصير المواطنين.

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