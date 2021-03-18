لبنان

سلفة ماليّة للهيئة العليا للإغاثة بخصوص طرابلس

Lebanon 24
18-03-2021 | 14:17
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وقّع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني مشروع مرسوم يتعلّق بإعطاء الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة بقيمة 15 مليار ليرة وأرسله إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وذلك لتغطية النفقات المترتبة نتيجة تداعيات الأحداث الأخيرة في مدينة طرابلس.
 
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غازي وزني

طرابلس

سلفة

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