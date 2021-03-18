سلفة ماليّة للهيئة العليا للإغاثة بخصوص طرابلس

وقّع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني مشروع مرسوم يتعلّق بإعطاء الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة بقيمة 15 مليار ليرة وأرسله إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وذلك لتغطية النفقات المترتبة نتيجة تداعيات الأحداث الأخيرة في مدينة طرابلس.