لبنان

ما تبقّى من شاحنات المرفأ تعلن التوقّف عن العمل

Lebanon 24
18-03-2021 | 14:07
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اعلنت نقابة مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت،"التوقّف عن العمل لحين إيجاد حل، وتعويض الأضرار التي لحقت بنا والتعامل معنا بأجور النقل بالدولار النقدي".
 
ولفتت النقابة إلى "أنّ الانفجار ألحق أضراراً جزئية بـ 80% من الشاحنات ودمّر بشكلٍ كليّ 20% منها.
وبعد مرور أكثر من 7 أشهر على الانفجار، لم يتدخّل أحد من المعنيّين لدعم أصحاب الشاحنات التي أُتلِفَت، أو للتعويض من أجل ترميم الشاحنات المتضرّرة، لا سيّما وأنّ السائقين يدفعون كلفة الصيانة بالدولار النقدي بينما تُحتَسب أجورهم وفق سعر صرف الـ1500 ليرة".
 
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