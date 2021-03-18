الفان رقم 4... والتسعير 3000 ليرة

تفاجأ ركاب "الفان رقم ٤" اليوم بالتسعيرة الجديدة للراكب التي اصبحت ٣٠٠ ليرة لبنانية، والسبب بحسب سائقي الفانات هو الارتفاع الكبير بسعر صفيحة البنزين في الفترة الاخيرة.