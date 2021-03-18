لبنان

الفان رقم 4... والتسعير 3000 ليرة

Lebanon 24
18-03-2021 | 14:33
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تفاجأ ركاب "الفان رقم ٤" اليوم بالتسعيرة الجديدة للراكب التي اصبحت ٣٠٠ ليرة لبنانية، والسبب بحسب سائقي الفانات هو الارتفاع الكبير بسعر صفيحة البنزين في الفترة الاخيرة.
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فان رقم 4

تسعيرة

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