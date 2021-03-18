الجيش: 4 خروق جوية إسرائيلية امس

صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه البيان الآتي:"بتاريخ 17 / 3 / 2021 اعتبارا من الساعة 12.35 ولغاية الساعة 15.00 تم تسجيل خرقين للأجواء اللبنانية، نفذتهما طائرتان حربيتان تابعتان للعدو الإسرائيلي، وتخللهما طيران دائري فوق مختلف المناطق اللبنانية.بتاريخ 17 / 3 / 2021 اعتبارا من الساعة 12.05 ولغاية الساعة 20.25، تم تسجيل خرقين للأجواء اللبنانية، نفذتهما طائرتا استطلاع تابعتان للعدو الإسرائيلي، تخللهما طيران دائري فوق مناطق الجنوب.تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".