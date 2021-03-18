هذه آخر المعطيات حول لقاء بعبدا المرتقب

ذكر موقع "mtv"، أنّ لقاء رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري المقرّر عند الثالثة من بعد ظهر اليوم سيكون شبيهاً بلقاءاتهما السابقة، أي أنّه لن يؤدّي الى أيّ تقدّم على صعيد تأليف الحكومة في ظلّ إصرار كلّ منهما على التمسّك بشروطهما التي باتت معروفة.وتشير المعلومات الى أنّ الحريري تواصل ليلاً مع أحد أبرز الوسطاء العاملين على خطّ تأليف الحكومة، الذي تواصل بدوره مع دوائر القصر الجمهوري فتمّ تحديد موعد مبدئي للحريري عند الساعة 11 من قبل ظهر اليوم، من دون أن يكون عون على علم بذلك حتى هذا الصباح. فقرّر عون تأجيل الموعد الى الثالثة من بعد الظهر لكي يتسنّى له إجراء بعض الاتصالات واللقاءات، خصوصاً مع رئيس تكتل "لبنان القوي" النائب جبران باسيل الذي يُفترض أن يكون توجّه من اللقلوق الى بعبدا.