لبنان

بإنتظار الإثنين.. لا دخان ابيض من بعبدا!

Lebanon 24
18-03-2021 | 16:00
A-
A+
Doc-P-804435-637516806251349140.jpg
Doc-P-804435-637516806251349140.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري من بعبدا إثر لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إنّه إتفق معه على الاجتماع مجدداً الاثنين المقبل، مشيراً الى أنّه تحدث عن تطلعاته لحكومة من 18 وزيرا. وتابع الحريري: "في لقاء الاثنين سيكون هناك بعض الاجوبة للوصول الى حكومة باسرع وقت. والهدف من اي حكومة ان نوقف الانهيار عبر صندوق النقد ونعيد الثقة. واليوم هدفنا هو وقف انهيار الليرة، وتشكيل الحكومة ضروري لإيقاف الإنيهار بالتعاون مع البنك الدولي".
 
 وقال الحريري في تصريحه: "اتفقت مع الرئيس عون على مواصلة الاجتماعات للتوصل إلى حكومة بأسرع وقت. واليوم نحن امام فرصة جديدة نأمل ان نصل الى نتيجة وهدف اي حكومة وقف الانهيار ومعالجة الازمة الاقتصادية". 
 
وقال الحريري: "الاجتماع اليوم للتخفيف من الاصطدام وتهدئة الامور وسأبقى صريحاً والآن هناك فرصة يجب الاستفادة منها".
 
وكان الحريري قد وصل الى قصر بعبدا للقاء الرئيس ميشال عون، عند الساعة الثالثة من بعد الظهر، واستمر اللقاء لأكثر من نصف ساعة، للبحث في مسار ملف تشكيل الحكومة، في جولة هي السابعة عشرة بين الرئيسين.
على اي حال فإن يوم الأثنين لناظره قريب لمعرفة ما ستفضي إليه إتصالات "الويك أند"، لكن ما هو أكيد أن لا دخان أبيض حتى الساعة.
 
 
 
 
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:48 | 2021-03-18
17:37 | 2021-03-18
17:22 | 2021-03-18
17:14 | 2021-03-18
17:10 | 2021-03-18
17:02 | 2021-03-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website