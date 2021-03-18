بإنتظار الإثنين.. لا دخان ابيض من بعبدا!

قال الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري من بعبدا إثر لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إنّه إتفق معه على الاجتماع مجدداً الاثنين المقبل، مشيراً الى أنّه تحدث عن تطلعاته لحكومة من 18 وزيرا. وتابع الحريري: "في لقاء الاثنين سيكون هناك بعض الاجوبة للوصول الى حكومة باسرع وقت. والهدف من اي حكومة ان نوقف الانهيار عبر صندوق النقد ونعيد الثقة. واليوم هدفنا هو وقف انهيار الليرة، وتشكيل الحكومة ضروري لإيقاف الإنيهار بالتعاون مع البنك الدولي".

وقال الحريري في تصريحه: "اتفقت مع الرئيس عون على مواصلة الاجتماعات للتوصل إلى حكومة بأسرع وقت. واليوم نحن امام فرصة جديدة نأمل ان نصل الى نتيجة وهدف اي حكومة وقف الانهيار ومعالجة الازمة الاقتصادية".

وقال الحريري: "الاجتماع اليوم للتخفيف من الاصطدام وتهدئة الامور وسأبقى صريحاً والآن هناك فرصة يجب الاستفادة منها".

وكان الحريري قد وصل الى قصر بعبدا للقاء الرئيس ميشال عون، عند الساعة الثالثة من بعد الظهر، واستمر اللقاء لأكثر من نصف ساعة، للبحث في مسار ملف تشكيل الحكومة، في جولة هي السابعة عشرة بين الرئيسين.

على اي حال فإن يوم الأثنين لناظره قريب لمعرفة ما ستفضي إليه إتصالات "الويك أند"، لكن ما هو أكيد أن لا دخان أبيض حتى الساعة.