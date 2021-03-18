القاضي شحادة استجوب 3 مدعى عليهم في ملف استئجار البواخر

استجوب قاضي التحقيق في بيروت روني شحادة المدعى عليهم في قضية إستئجار بواخر تركية لإستجرار الكهرباء وهم: ممثل شركة كارادينيز هولندنغ في لبنان رالف فيصل وفاضل رعد وحسن أحمد أمهز،

وذلك بجرم قبض رشى وتبييض أموال من خلال عملية استئجار البواخر في العام 2013، كما أصدر مذكرتي توقيف وجاهيتين بحق فيصل ورعد، وقرر ترك أمهز بسند إقامة، الا أن النيابة العامة المالية إستأنفت القرار أمام الهيئة الإتهامية في بيروت طالبة إصدار مذكرة بتوقيف بحق أمهز أيضاً.