لبنان

هبة ايطالية للجيش

Lebanon 24
18-03-2021 | 15:08
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 اقيم حفل تسلم" برج" لتدريب الوحدات الخاصة على التسلق، مقدم كهبة من السلطات الإيطالية لصالح الجيش اللبناني في ثكنة ميلاد النداف - عمشيت، بحضور السفيرة الإيطالية في لبنان السيدة Nicoletta Bombardiere والعميد الركن زياد نصر ممثلاً العماد قائد الجيش.
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