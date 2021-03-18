هبة ايطالية للجيش

اقيم حفل تسلم" برج" لتدريب الوحدات الخاصة على التسلق، مقدم كهبة من السلطات الإيطالية لصالح الجيش اللبناني في ثكنة ميلاد النداف - عمشيت، بحضور السفيرة الإيطالية في لبنان السيدة Nicoletta Bombardiere والعميد الركن زياد نصر ممثلاً العماد قائد الجيش.