لبنان

"القرار للشعب".. مسيرات احتجاجية في بعلبك وطرابلس

Lebanon 24
18-03-2021 | 16:03
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احتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية وتفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، تجمع محتجون تجمعوا في ساحة الشاعر خليل مطران مقابل قلعة بعلبك الأثرية من المدينة وقرى الجوار، وانطلقوا في مسيرة تحت شعار "القرار للشعب"، جابت أسواق بعلبك التجارية، مرورا بساحة ناصر وشوارع بعلبك.

واعتبر خالد صلح باسم المحتجين أن "منظومة الفساد أساءت لإدارة البلد واستباحت مرافقه وعطلت مؤسساته وسرقت ودائع الناس وجنى أعمارهم، وعجزت عن تشكيل حكومة مستقلين، وهذه المنظومة لا يمكنها إيجاد الحلول للأزمة المصيرية في البلد".
 
وفي طرابلس، جابت مسيرة راجلة في شوارع الميناء احتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار والغلاء المعيشي، مطالبة ب"استقالة جميع المسؤولين المتسببين بهذا الوضع الكارثي".
 
 
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