بخاري التقى نظيره الهندي: تأكيد على شراكة تسهم في استقرار اقتصاد العالم

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين في لبنان وليد بن عبدالله بخاري اليوم في مقر اقامته في اليرزة، سفير الهند لدى لبنان سهيل أجاز خان. وتم في خلال اللقاء بحسب بيان للسفارة ان "لقاء سفير خادم الحرمين الشريفين في لبنان ونظيره الهندي، أكد عمق الشراكة الاستراتيجية التي ترعاها القيادة في البلدين الصديقين وإسهامها في استقرار اقتصاد العالم".

وتطرق اللقاء إلى "الشراكة المنبثقة عن رؤية المملكة 2030، ومبادرات الهند الرائدة. كما بحث الجانبان في آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.