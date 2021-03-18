وضع الحجر الأساس لقاعدة بيروت البحرية (صور)

أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، في بيان انه "أقيم بتاريخ 18 /3 /2021 حفل وضع الحجر الأساس لإعادة بناء قاعدة بيروت البحرية، التي سيتم تمويلها من قبل السلطات الألمانية، وذلك في حضور السفير الألماني في لبنان السيد اندرياس كيندل وممثل قائد الجيش العماد جوزاف عون العقيد الركن البحري هيثم الضناوي.