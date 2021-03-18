في جزين.. تعرض لطعنات داخل سيارته وطلب النجدة!

تعرض المواطن (ن. ا فلسطيني) لطعنات بسكين في داخل سيارته أثناء مروره في بلدة لبعا - قضاء جزين وتوقف أمام أحد المحال في البلدة وطلب نقله الى مستشفى لبيب في صيدا، بحسب ما افادت الوكالة الوطنية للإعلام.

ويقوم مخفر صيدا بإجراء التحقيقات.