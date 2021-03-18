لبنان

هذا ما دار في كواليس لقاء عون - الحريري

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
18-03-2021 | 16:45
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أكدت مصادر مطلعة على لقاء الرئيس ميشال عون مع الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري في بعبدا، لـ"لبنان 24"، أنّه لم يتم طرح أي تشكيلة حكومية كاملة خلال اللقاء، وبأنّ التشكيل "يحتاج إلى المزيد من العمل والوقت، وسيتم الإثنين المقبل إستكمال ما بدأ اليوم".
 
وبحسب المعلومات فإنّ الصيغة المطروحة "لا تزال 18 وزيراً، ولكن اليوم لم يتم الحديث لا عن أسماء ولا عن حقائب".
 
 
 

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