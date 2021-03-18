لبنان

بسبب قطع الطريق.. إشكال في البيسارية تطور الى إطلاق نار! (فيديو)

Lebanon 24
18-03-2021 | 17:02
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أدى إشكال منذ قليل في محلة البيسارية - الطريق الرئيسي، حيث يتم قطع الطريق بالإطارات المشتعلة، إلى إطلاق نار على خلفية مرور بالقوة من قبل مجموعة من الشبان. وعملت على الفور دورية من الجيش اللبناني على فتح الطريق أمام المواطنين.

كذلك، قطع محتجون اوتوستراد الجنوب - محلة البابلية، بالاطارات المشتعلة.
 



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