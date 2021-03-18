نتيجة قطع أوتوستراد طرابلس ـ عكار.. زحمة في أوجها (صورة)

تشهد طريق الضنية الرئيسية التي تربطها بمدينة طرابلس والطرق الفرعية الأخرى في المنطقة إزدحاما خانقا للسيارات، بسبب تحويل حركة السيارات والآليات المتوجهة إلى عكار إليها، نتيجة قطع محتجين أوتوستراد طرابلس ـ عكار بالقرب من محطة أكومة للمحروقات في البلداوي، ما جعل أرتال السيارات على طريق الضنية تمتد مئات الأمتار، وخصوصا في محلة العيروينة وبلدة مرياطة.