لقاح "سبوتنيك V" يصل إلى لبنان الأسبوع المقبل.. وهذه تكلفة الجرعات

أعلن رئيس مجلس الأعمال اللبناني الروسي، جاك الصراف، أن الدفعة الأولى من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد تصل لبنان الأسبوع المقبل، وذلك بمبادرة من القطاع الخاص.

وقال الصراف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، إن "الدفعة الأولى من لقاح (سبوتنيك V) ستصل إلى لبنان الأسبوع المقبل"، ذلك في إطار تنفيذ عقد أبرمته شركة (فارما ترايد) التابعة لمجموعة (ماليا) التي يرأس مجلس إدارتها مع الجانب الروسي، وتشمل مليون جرعة.