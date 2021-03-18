لبنان

بخاري من دارة الحسيني: اتفاق الطائف يؤكد أن لبنان عربي الهوى والانتماء

Lebanon 24
18-03-2021 | 18:10
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أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في بيان، أن "سفير خادم الحرمين الشريفين وليد عبد الله بخاري ومضيفه رئيس مجلس النواب اللبناني السابق حسين الحسيني شددا اليوم على وجوب أن يكون لبنان وطنا سيدا حرا مستقلا ونهائيا لجميع أبنائه".
 

وأشارت إلى أنه "في اللقاء الذي جمع الطرفين في دارة الحسيني، أحد أهم عرابي اتفاق الطائف، نوه المجتمعان بمضامين ذلك الاتفاق التاريخي الذي يؤكد أن لبنان عربي الهوى والانتماء، وهي حقيقة جيوسياسية وحضارية وعنصر وجود للبنان الشعب والمؤسسات".
 

وإذ جدد بخاري "تأكيد وقوف المملكة العربية السعودية على مسافة واحدة من كل الأطراف اللبنانيين"، شدد على أنها "ستكون دائما منفتحة على مختلف الطوائف والأطياف اللبنانية".
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