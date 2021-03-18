جنبلاط عرض المستجدات مع سفير مصر

استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، مساء الخميس، في كليمنصو، السفير المصري في لبنان الدكتور ياسر علوي، بحضور الوزير السابق غازي العريضي، حيث تم البحث في آخر المستجدات السياسية.