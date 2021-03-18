لبنان

جنبلاط عرض المستجدات مع سفير مصر

Lebanon 24
18-03-2021 | 18:30
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استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، مساء الخميس، في كليمنصو، السفير المصري في  لبنان الدكتور ياسر علوي، بحضور الوزير السابق غازي العريضي، حيث تم البحث في آخر المستجدات السياسية.
 
 
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وليد جنبلاط

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