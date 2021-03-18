لبنان

حالٌ من الهلع في طرابلس والسبب...

Lebanon 24
18-03-2021 | 21:21
A-
A+
Doc-P-804567-637516993936701870.jpg
Doc-P-804567-637516993936701870.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سمع صوت قوي في مدينة طرابلس مما أدى إلى حال من الهلع بين الأهالي.
وبعد المتابعة،علم ان الصوت ناتج عن انفجار اشكمون سيارة في منطقة باب الرمل - طرابلس.
مواضيع ذات صلة
اشكال في طرابلس.. والسبب 3000 ليرة!
lebanon 24
19/03/2021 01:17:29 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: اعادة فتح السير على اوتوستراد البداوي طرابلس بالقرب من محطة الاكومي و حركة المرور كثيفة في المحلة
lebanon 24
19/03/2021 01:17:29 Lebanon 24 Lebanon 24
نتيجة قطع أوتوستراد طرابلس ـ عكار.. زحمة في أوجها (صورة)
lebanon 24
19/03/2021 01:17:29 Lebanon 24 Lebanon 24
"القرار للشعب".. مسيرات احتجاجية في بعلبك وطرابلس
lebanon 24
19/03/2021 01:17:29 Lebanon 24 Lebanon 24

طرابلس

هلع

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:08 | 2021-03-19
00:59 | 2021-03-19
00:51 | 2021-03-19
00:43 | 2021-03-19
00:34 | 2021-03-19
00:27 | 2021-03-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website