لبنان

إشكال وإطلاق نار في عين الحلوة...ماذا يحصل؟

Lebanon 24
18-03-2021 | 22:07
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حصل إشكال فردي في مخيم عين الحلوة على الشارع التحتاني قبل قليل حيث تم إطلاق نار من قبل أحد الأشخاص من دون وقوع إصابات.
وبحسب المعلومات التي وردت لموقعنا أن الحادث هو فردي حصراً، وليس له أي خلفيات أو تداعيات أمنية.
وقد سادت أجواء من القلق في المخيم على خلفية هذا الحدث إلا أنها تعود إلى طبيعتها.
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