الجيش: طائرتان عدوتان تخرقان الأجواء اللبنانية

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:" "بتاريخ 18 /3 /2021 الساعة 11.00، خرقت طائرتان حربيتان تابعتان للعدو الإسرائيلي، الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب الناقورة وصولا حتى فوق البحر مقابل الدامور، ونفذتا طيرانا دائريا فوق المناطق المذكورة، ثم غادرتا الأجواء عند الساعة 12.25 من فوق بلدة الناقورة.تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.