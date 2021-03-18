شدياق: "بعد في كم عقوبة دولية ما خنقتنا!"

غردت الوزيرة السابقة مي شدياق عبر "تويتر" بالقول: "نصيحة للحريري مبطنة بتهديد او تعويم حكومة دياب!اذا لم تكن حكومة سياسية واتخذت قرارا غير شعبي لن نستطيع إيقاف ردة فعل الناس!”وأضافت: “صرفوا مصرياتكم! إيران مستعدة تبيع لبنان نفط ودواء ومواد غذائية وغيره بالليرة اللبنانية! ايه! بعد في كم عقوبة دولية ما خنقتنا!"وأرقفت تغريدتها بهاشتاغ: #بس_هيك#نصيحة_آخر_الليل