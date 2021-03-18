لبنان

في الضاحية الجنوبية...سمعوا صوت إطلاق نار كثيف وهذا ما تبيّن

Lebanon 24
18-03-2021 | 22:33
A-
A+
Doc-P-804586-637517038233154494.jpg
Doc-P-804586-637517038233154494.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سُمع مساءً صوت إطلاق نار كثيف في الضاحية الجنوبية تبين أنه من داخل مخيم شاتيلا على خلفية خروج المدعو جمال عكر من السجن.
مواضيع ذات صلة
الجيش: طائرتان عدوتان تخرقان الأجواء اللبنانية
lebanon 24
19/03/2021 01:17:59 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: من يقطع الطرقات يشارك في عمل مشبوه ويضع البلد على بوابة اقتتال داخلي وهو لا يمثل الشعب اللبناني
lebanon 24
19/03/2021 01:17:59 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: باستطاعة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ضبط سعر صرف الدولار وهو يعلم أن لديه القدرة على ذلك
lebanon 24
19/03/2021 01:17:59 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: يجب على كل من لديه علاقات مع تجار أو دول أن يوظفها لانقاذ الشعب اللبناني من الأزمة
lebanon 24
19/03/2021 01:17:59 Lebanon 24 Lebanon 24

مخيم شاتيلا

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:08 | 2021-03-19
00:59 | 2021-03-19
00:51 | 2021-03-19
00:43 | 2021-03-19
00:34 | 2021-03-19
00:27 | 2021-03-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website