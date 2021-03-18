جنبلاط: أنصح بالتسوية وكفى مراهنات سياسية واهية

غرّد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على موقع "تويتر": "‏كل هذا النقاش جميل، لكن لا تصريف له عملياً في غياب حكومة فيها الحد الأدنى من التضامن وخطة صمود اقتصادية. أما الذين استفادوا من الدعم في شتى المجالات فكفى دموع تماسيح. العودة إلى الماضي لا تنفع وكفى مراهنات سياسية واهية لدول أو محاور ولنتعلم من دروس التاريخ. أنصح بالتسوية".