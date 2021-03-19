حلقات من الوقت الضائع

أعرب وزير سابق، متابع، عن اعتقاده بأنه إذا ما لم تحسم بعض النقاط العالقة، كعدد الوزراء، وتدوير الحقائب، فإن ما يجري سلسلة من حلقات الوقت الضائع، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".