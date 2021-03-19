لبنان

حلقات من الوقت الضائع

Lebanon 24
19-03-2021 | 00:01
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أعرب وزير سابق، متابع، عن اعتقاده بأنه إذا ما لم تحسم بعض النقاط العالقة، كعدد الوزراء، وتدوير الحقائب، فإن ما يجري سلسلة من حلقات الوقت الضائع، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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