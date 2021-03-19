"حزب الله" للتيار: يستحيل حصولك على الثلث المعطل

كشفت معلومات موثوقة لـ "السياسة" الكويتية أن "حزب الله" وبعد عودة وفده الذي زار موسكو، والتقى وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، تواصل بشكل مباشر مع قيادة "التيار الوطني الحر"، طالباً منها تليين موقفها من طروحات الرئيس المكلف سعد الحريري لتشكيل حكومة اختصاصيين قادرة على معالجة الوضع المزري الذي يواجهه لبنان"، مشيرة إلى أن "عملية التواصل التي حصلت، هي التي مهدت الطريق لعودة التواصل بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس الحريري".وقالت المعلومات إن "حزب الله" أبلغ "التيار الوطني الحر" أن "هناك استحالة لحصوله على الثلث المعطل الذي لن يكون بيد أحد، كي تتمكن الحكومة من القيام بدورها في عملية الإنقاذ التي تحتاج إلى جهود مضنية للخروج من المأزق الذي يواجه لبنان".