القيادات الدينية قلقة على الأوضاع الداخلية

كشفت المعلومات المتوافرة لـ"السياسة" الكويتية أن "القيادات الروحية تتشاور فيما بينها، تمهيداً لإصدار بيان يحمّل القوى السياسية مسؤولية وصول الوضع في لبنان إلى ما وصل إليه من انهيار على مختلف الأصعدة، ويطالبها العمل بأسرع وقت على تشكيل حكومة موثوقة تخرج لبنان من مأزقه".وأشارت المعلومات إلى أن "القيادات الدينية تنظر بكثير من القلق إلى خطورة الأوضاع الداخلية، والتي تنذر بدخول لبنان مرحلة شديدة الخطورة، في ظل التوترات الأمنية المناطقية التي تثير المخاوف من حصول نزاعات طائفية ومذهبية، قد تفتح الباب أمام دخول لبنان بالمجهول، وعندها لن ينفع الندم".