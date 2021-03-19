صورة دولية قاتمة لمستقبل البلد

تتزايد مخاوف المجتمع الدولي على ما يتهدّد لبنان في المرحلة المقبلة، بعدما رسمت أوساط ديبلوماسية غربية صورة قاتمة عن مستقبل البلد الذي فقد مقوّمات صموده، جرّاء ما تعرّض له من ضربات موجعة خلال السنوات الأخيرة، والتي أشارت وفقاً لما علمته "السياسة"، إلى أن "فرص إنقاذ لبنان تقلّصت إلى الحدود الدنيا، بعدما عبث سياسيوه بكل وسائل الإنقاذ التي أتيحت له في المرحلة السابقة. وليس أدلّ على ذلك عدم الأخذ بنصائح صندوق النقد الدولي في معالجة الخلل الاقتصادي والمال الذي تفاقم كثيراً في المدة الأخيرة، وإصرارهم في المقابل على تحقيق مصالحهم الخاصة على حساب مصلحة البلد والناس".