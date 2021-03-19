عون يسعى لتسويق باسيل

قالت المصادر المتابعة ان "الرئيس ميشال عون وجد نفسه وحيدا بلا حليف يشد عضده في سعيه لتسويق صهره جبران باسيل كخليفة له على رأس الجمهورية، لا في الداخل حيث بات موجودا على المستوى المسيحي العام، خصوصا بعد ابتعاد بكركي عنه، ولا على المستوى السياسي، فقد ابتعد الحلفاء والمناصرون عنه أيضا، وحتى حزب الله حليفه الأساسي بقي على تواصله مع أعتى خصومه، وهو الرئيس بري، الذي رفض انتخابه من الأساس. أما على الصعيد الخارجي، فحدث ولا حرج، إذ فيما كان الحريري يجول على عواصم العالم شرقا وغربا، يعيش القصر الجمهوري حالة عزلة شبه تامة".وتضيف المصادر عبر "الأنباء" الكويتية ان "آخر محاولات العهد الخروج من "الشرنقة" تمثلت في السعي لتشكيل حكومة عسكرية، فاصطدمت هذه الخطوة برفض قائد الجيش العماد جوزف عون توريط المؤسسة الوطنية بهذه الفوضى السياسية، وهذا يفسّر الحملة التويترية والواتسابية على عون القائد، معطوفة على الشحن السياسي المستجد من جانب حزب الله".