تخوّف من إنزلاق الوضع في الشارع

تتخوّف مصادر عسكرية وأمنية كما أبلغت "السياسة" أن "ينزلق الوضع في الشارع إلى مزيد من التوترات الأمنية على خلفيات سياسية وطائفية أو مذهبية، على غرار الاشتباك المسلح الذي شهدته منطقة عائشة بكار في بيروت، وما أسفر عنه من جرحى بعضهم في حالة الخطر"، محذّرة من خطورة المنحى الذي بدأت تسلكه الأمور على الأرض مع انسداد الحلول.