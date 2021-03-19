لبنان

لقاء عون -الحريري لم يتطرّق إلى تركيبة جديدة

Lebanon 24
19-03-2021 | 00:59
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أكدت معلومات "اللواء" أن "لقاء الرئيس ميشال عون وسعد الحريري تطرّق البحث مجدداً إلى تركيبة الحكومة وأسماء بعض الوزراء، لكن لم يتم الدخول في أي تفاصيل حول تركيبة جديدة، وتم البحث في مهمة الحكومة وتوجهاتها المرتقبة إضافة إلى البحث في موضوع ارتفاع سعر الدولار بالنسبة لليرة، وكذلك في الوضع الاقتصادي والمالي العام".

وأفادت المعلومات أن "الجوّ بين الرئيسين لم يكن متشنجاً، وأن الحريري حمل إلى عون تشكيلته السابقة، لكنه أكد أنه منفتح على النقاش في كل الأفكار ما عدا تخطي الـ١٨ وزيراً، وأنه مستعد للنقاش وللتعديل في أسماء الوزراء أيضاً ولا سيما لحقيبة الداخلية بالتشاور مع عون، مقابل تمسّك عون بحقّه في تسمية حصته من الوزراء المسيحيين".
المصدر: اللواء
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