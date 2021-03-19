اجتماع بعبدا سياسي.. حَلحَل العلاقة الشخصية بعد التشنّج

أكد مصدر وزاري مطّلع على مسار المشاورات الجارية لتأليف الحكومة أن "اجتماع قصر بعبدا بين الرئيس ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري لم يكن منتشنجاً، لكن في الوقت نفسه لم يحمل اية معطيات جديدة، ولا تغييراً في المواقف بين الرئيسين في ما خص عملية التأليف إن لناحية العدد أو توزيع الحقائب"، موضحاً ان "أهمية اللقاء تأتي كونه حلحل العلاقة الشخصية بعد التشنج الذي خيّم عليها أمس الأول"، معتبراً أن "اللقاء كان الهدف منه سياسياً اكثر مما هو حكومي".وعمّا اذا كان يتوقع تأليف الحكومة قريباً قال المصدر لـ"اللواء" إنه "إذا كانت أجواء اجتماع الاثنين المقبل على شاكلة اجواء اجتماع امس فإنه لن تكون هناك حكومة قريبة، وأوضح ان الرئيس الحريري ما زال متمسكاً بموقفه لجهة تأليف الحكومة من 18 وزيراً، فيما الرئيس عون ما زال غير مقتنع ويريدها أن تكون من 20 وزيراً".