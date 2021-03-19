"المستقبل" لـ"السياسة": الكرة في ملعب عون

أكّدت مصادر تيار"المستقبل" لـ"السياسة" الكويتية أن "الكرة في ملعب الرئيس ميشال عون، وهناك اقتراحات عدة ستناقش للوصول إلى التشكيلة التي يراها الرئيس سعد الحريري مناسبة لإخراج لبنان من أزمته"، لكنّها لم تجزم بتصاعد الدخان الأبيض الاثنين المقبل.