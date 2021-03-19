لبنان

مناسبة ديبلوماسية

Lebanon 24
19-03-2021 | 04:09
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عُلم أنّ سفارة دولة كبيرة اهتمت إلى حدّ كبير بمتابعة خلفيات اصابة أحد عناصر الامن الخاص وتواصلت مع المعنيين بغية معرفة الأسباب.
المصدر: النهار
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