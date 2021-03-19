لبنان

المدارس في خطر

Lebanon 24
19-03-2021 | 04:11
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قال مسؤول تربوي ان رفع الدعم عن البنزين وازدياد غلاء المواد الاساسية وارتفاع اسعار الصرف ستضطر المدارس الى رفع اقساطها للسنة الدراسية المقبلة لانها بخلاف ذلك ستكون معرضة للاقفال
المصدر: النهار
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المدارس

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