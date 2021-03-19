المدارس في خطر

قال مسؤول تربوي ان رفع الدعم عن البنزين وازدياد غلاء المواد الاساسية وارتفاع اسعار الصرف ستضطر المدارس الى رفع اقساطها للسنة الدراسية المقبلة لانها بخلاف ذلك ستكون معرضة للاقفال