تجارة رائجة

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Lebanon 24
19-03-2021 | 04:12
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قال احد تجار السيارات المستعملة ان الاسواق تشهد حركة لافتة والدفع بالدولار "كاش" اذ بات التجار يرفضون الشيكات المصرفية بعد العراقيل التي يواجهونها في المصارف
المصدر: النهار
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