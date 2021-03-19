فتح أم اقفال ؟

يسـود إرباك غير مسبوق داخل حكومة تصريف الأعمال حول فتح البلد الأسبوع المقبل أو الاستمرار في الإغلاق، وهذا الأمر قد يؤدي إلى خلافات وتباينات على المستوى الحكومي أو الهيئات الاقتصادية.