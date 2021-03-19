لبنان

فتح أم اقفال ؟

Lebanon 24
19-03-2021 | 04:14
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يسـود إرباك غير مسبوق داخل حكومة تصريف الأعمال حول فتح البلد الأسبوع المقبل أو الاستمرار في الإغلاق، وهذا الأمر قد يؤدي إلى خلافات وتباينات على المستوى الحكومي أو الهيئات الاقتصادية.
المصدر: النهار
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