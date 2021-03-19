لبنان

سوق بيع الأسلحة الى الواجهة

Lebanon 24
19-03-2021 | 04:16
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بسبب الفلتان الأمني ازدهر سوق بيع الاسلحة الفردية والذخائر في الآونة الاخيرة، حيث ينحصر التداول بأسعارها بالدولار الاميركي.
المصدر: نداء الوطن
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