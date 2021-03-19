لبنان

الحدود البحرية و"الخيانة العظمى"

Lebanon 24
19-03-2021 | 04:25
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توقفت أوساط معنية عند تصريح رئيس الوفد اللبناني المفاوض العميد بسام ياسين والذي اتهم فيه أي مسؤول لبناني يمتنع عن توقيع مرسوم تعديل الحدود البحرية بـ"الخيانة العظمى"، ما ينطوي على رسائل سياسية وإقليمية.
المصدر: نداء الوطن
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الحدود

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