الحدود البحرية و"الخيانة العظمى"

توقفت أوساط معنية عند تصريح رئيس الوفد اللبناني المفاوض العميد بسام ياسين والذي اتهم فيه أي مسؤول لبناني يمتنع عن توقيع مرسوم تعديل الحدود البحرية بـ"الخيانة العظمى"، ما ينطوي على رسائل سياسية وإقليمية.