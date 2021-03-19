النظام الصحي يتداعى... والقطاعات الضامنة تلفظ أنفاسها

كتب خالد أبو شقرا في "نداء الوطن": أزمة كورونا وانهيار سعر الصرف ضغطا بقوة على كل "الصناديق". البعض منها بقي يطبق الفلسفة التعاضدية في عمله، مستفيداً من وفورات كبيرة حققها خلال السنوات الماضية. فيما عمدت الأكثرية منها إلى رفع اشتراكاتها، أو اشتراط تسديد جزءٍ من المبلغ بالدولار، أو حتى احتساب دولارها على سعر 2000 ليرة. ومع هذا لم تتجاوز التغطية الاستشفائية لمرض كورونا 2 مليون ليرة، ولم تأخذ أغلبية "الصناديق" بتوصية "اتحاد صناديق التعاضد" رفع التغطية إلى 5 ملايين ليرة.

الصناديق ترفع اشتراكاتها

إدعاء صناديق التعاضد عجزها عن تحمل فواتير المستشفيات التي تحتسب الدولار على 3900 ليرة، قابله رفع أحد الصناديق كلفة الإشتراك بنسبة 30 في المئة منذ العام الماضي، وبدء احتساب سعر الصرف على أساس 2000 ليرة. وعلى الرغم من ان هذا الصندوق يغطي نفقات كورونا حتى 20 مليون ليرة، فهو لا يغطي حالات الطوارئ ولا الفحوصات، إنما فقط دخول المستشفى. ومع هذا، فان التغطية ليست 100 في المئة، بل حوالى 75 في المئة. حيث يدفع الصندوق ما يقارب 1.5 مليون ليرة يومياً بدل غرف العناية الفائقة، مقارنة مع كلفة تبلغ 2 مليون. وعليه فان المريض يتحمل فرق 500 ألف ليرة عن كل ليلة. أما في ما خص تغطية بعض الصناديق حتى حدود 5 ملايين ليرة، فهي لا تكفي بحسب الخبير في مجال التأمين سليمان حبيقة 3 أيام في العناية الفائقة. و"عليه تبقى تغطية هذه الصناديق قاصرة عن القيام بمتطلبات كورنا. وأقساطها أصبحت مرهقة للعائلات وأصحاب الدخل المحدود". مع العلم ان "رفع التعرفة في الكثير من الصناديق سبق المباشرة بتغطية كورونا بحوالى العام. فاستطاعت "الصناديق" خلاله تحقيق وفورات كبيرة أضيفت الى المبالغ المجمعة منذ سنوات طويلة"، بحسب حبيقة. الأمر الذي يفرض على الصناديق البالغ عددها 64 صندوقاً، تأمين الحاجات والمتطلبات الصحية لنحو 340 ألف منتسب يعانون من ظروف صحية ومعيشية بالغة الصعوبة".