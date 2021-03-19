موجات تفاؤل حكومية دونها الفشل

كتبت غادة حلاوي في " نداء الوطن": مصادر معنية بالملف الحكومي قالت ان المساعي التي بذلت في الساعات الماضية ركزت على تهدئة الاجواء وتأمين اجتماع عون بالحريري ولم يكن ممكناً خلال هذا الوقت الخروج بصيغة حكومية مرضى عنها، واوضحت ان العوامل التي سرعت في لجم الخلاف كان اساسها التدهور الاقتصادي والتحذيرات التي ابلغها الجيش من عدم قدرته على السماح باقفال الطرقات خصوصا في الجنوب.اضف الى ذلك ان عون لم يعد يستطيع تحمل الوضع على ما هو عليه فيما يتهم وعهده بالانهيار بينما يحتفظ الحريري بالتكليف ولا يحرك ساكناً فكان القرار بالتوجه بكلمة عبر الاعلام، رد عليه الرئيس المكلف ما فاقم التوتر على الجبهتين واثار استياء الكثيرين لان اللغة التي طغت لا تليق بكليهما، فكان ان تسارعت الاتصالات التي تولاها "حزب الله" وتم الاتفاق على عقد لقاء يلجم الاحتقان على امل ان تحمل الساعات المقبلة المزيد من التواصل بين المعنيين واعادة البحث الحكومي الى سكّته المفترضة لربما حصل ما لم يكن في الحسبان ونجحت المساعي وهذا أبعد المستحيل، اللهم الا بتدخل دولي قد يكون الروسي عنوانه او الجانب الفرنسي الذي هدد امس على لسان ايمانويل ماكرون بأن النهج القديم بالتعامل مع لبنان لم يعد مفيداً... فهل تتجه فرنسا لتغيير تعاطيها مع لبنان وفرض عقوبات على شخصيات سياسية؟