لبنان

تلويح فرنسي واوروبي بالعقوبات على الطبقة السياسية

Lebanon 24
19-03-2021 | 06:33
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كتبت "الديار": تشير اوساط سياسية بارزة انها سمعت من مصدر دبلوماسي فرنسي كلاما قاسيا لوح فيه بفرض عقوبات في الأسابيع المقبلة على الطبقة السياسية اللبنانية المسؤولة عن عرقلة المضي بالتسوية السياسية وعدم القيام باصلاحات. وفيما لم تتضح الشخصيات المستهدفة، الجديد في الكلام الفرنسي هو الاشارة الى ان باريس لن تقوم بذلك وحدها بل ستعمل مع شركائها الأوروبيين والأميركيين على زيادة الضغوط. وبحسب تلك الاوساط، مسألة العقوبات باتت حتمية على المسؤولين اللبنانيين الذين يعيقون تشكيل الحكومة المنتظرة، بعد مرور نحو سبعة أشهر على المبادرة الفرنسية.

المصدر: الديار
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