لبنان

ما الذي دفع الحريري لرفع سقف المواجهة إلى أعلاه مع عون؟

Lebanon 24
19-03-2021 | 06:33
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كتبت كلير شكر في " نداء الوطن": وفق المواكبين، فإنّ الرئيس المكلف سعد الحريري يشعر بأنه يتعرّض لانتقادات على المستوى الشخصي تأتيه من جانب الرئاسة الأولى، وهذا ما حتّم عليه التوجه بالمباشر لرئيس الجمهورية خصوصاً وأن كلام عون أحرجه وزركه في زاوية القبول أو الاعتذار، ولذا كان لا بدّ من الردّ على نحو حاسم لا سيما وأنه يلاقي دعماً بما يسمعه من المسؤولين الغربيين والعرب الذين يبدون اهتماماً بالملف اللبناني، لمواقفه ومعاييره في التأليف، وبات مقتنعاً أنّ تصلّب الفريق العوني لن يصل بالأخير إلى برّ الأمان. لذلك قرر فتح النار والتصويب بالمباشر على الرئاسة الأولى، حتى لو كانت النتيجة اتساع رقعة الأزمة وبالتالي حدّة التدهور والانهيار وكلفته. الأهم من ذلك، هو أكثر من مقتنع بأن ورقة جبران باسيل باتت محروقة، ولذا يتعامل معه على أنه بات خارج اللعبة.
المصدر: نداء الوطن
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