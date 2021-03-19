5 نقاط سترسو عليها التشكيلة الحكومية

أشارت «اللواء» الى ان آفاق الاتفاق لتشكيل حكومة سترسو على ما يلي:1- وزير الداخلية، سيكون شخصية يُتفق عليها بين الرئيسين وبضمانة رئيس مجلس النواب نبيه بري مباشرة.2- ستكون حكومة اختصاصيين غير حزبيين لتنال الثقة.3- حكومة من 18 وزيرًا.4- شرط أساسي: عون يختار الوزراء المسيحيين.5- موضوع الثلث الضامن أصبح «وراءهم»، وذلك لتشكيل الحكومة، ولن يكون هناك لأيّ طرف ثلث معطّل نتيجة الضغوط الروسية، وذلك نتيجة زيارة حزب الله إلى موسكو واتصال الأطراف الروسية باللبنانين ولا سيما رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل.