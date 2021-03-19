إختفاء غواصة روسية في الجنوب اللبناني؟

كتبت "الجمهورية": نقل موقع «روتير نت» الإسرائيلي، عن تقرير أجنبي، أن غواصة «ROSTOV-NA-DONU»، التي عبرت مضيق جبل طارق قبل أسبوع، اختفت الأربعاء الماضي من المراقبة الأميركية قبالة سواحل فلسطين المحتلة، مضيفةً أنها «تجري حالياً عمليات بحث عنها بواسطة سفن حربية أميركية وإسرائيلية».

وفي معلومات لـ»الجمهورية» انّ الجيش اللبناني لم يتلق أي معلومات رسمية عبر القنوات الامنية تشير الى وجود الغواصة في الجنوب»، وأكدت انّ «الجيش غير قادر على تعقّب هذه الغواصة نظراً لعدم امتلاكه الامكانات التي تساعد في عملية الرصد والتعقب».