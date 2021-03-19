ما بيعرفوه لعون

سخرت شخصية واكبت مرحلة تسلم الرئيس ميشال عون الحكومة الانتقالية عام 1988 من قول البعض ان عون سيتراجع نتيجة الضغوط الخارجية والداخلية، فقالت "عون ليس من السياسيين الذين يضعفون أمام الأزمات، بل على العكس تماماً فهو يزداد صلابة وعناداً كلما اشتدت من حوله الظروف، قساوة وضغطاً. ومن يراهن على أنّ الانهيار قد يدفع بعون إلى التنازل أو التراجع خطوة إلى الوراء، فرهانه خاسر لا محالة، مهما كانت الأكلاف، والاكيد ان من يراهن على هذا الامر "ما بيعرف عون منيح"، كل العالم كان ضده في الثمانينيات، وكان يقيم في ملجأ القصر الجمهوري وبقي ثابتا على موقفه".