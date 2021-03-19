لبنان

بالجرم المشهود.. حاول سرقة مزرعة دجاج

Lebanon 24
19-03-2021 | 08:23
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تمكن شبان من بلدة الدورة من توقيف المواطن "ي.ص" من بلدة عين الزيت بالجرم المشهود أثناء قيامه بمحاولة سرقة إحدى مزارع الدجاج في محلّة الدورة التحتا والمُتاخمة لبلدة بينو.

حيث تم إقتياده إلى مغفر بلدة بينو للتحقيق معه ويتم تحويله للقضاء المختص.
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سرقة

مزرعة دجاج

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