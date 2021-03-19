لبنان

هذا هو الحلّ الوحيد لوقف انهيار القطاع الصحيّ

Lebanon 24
19-03-2021 | 09:20
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رأى نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون أن المواطن غير قادر على تحمّل ارتفاع فاتورة الاستشفاء بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، مشيراً الى أن الوضع أشبه برفع الدعم عن المستلزمات والأدوية.
 
وفي حديث لإذاعة "صوت كلّ لبنان"، حذّر هارون من استمرار الفوضى العارمة في تحديد التعريفات الاستشفائية والاستنسابية في التغطية وقال إن الطبابة ستصبح حكراً على الأغنياء فقط.

وكشف أن النقابة تقدمت بدراسة عرضت فيها تأثير الدولار على الفاتورة الاستشفائية لكن الجهات الضامنة لم تبدِ استعدادا لتغطية الفروقات. وأكد أن الحلّ الوحيد لوقف انهيار القطاع كما البلد هو الإسراع في تشكيل الحكومة.

وعن إصابات كورونا، أشار هارون الى أن الأسبوعين الماضيين شهدا انخفاضاً في أعداد المرضى فيما اليوم عاد العدد الى التصاعد والحالات الحرجة تزداد كما الوفيات. معرباً عن تخوفه من وجود سلالة جديدة من الفيروس أو تأخر المرضى في اللجوء الى المستشفى.
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