مفاجآت آذار "الغدار".. بعد حرارة ستصل إلى 27 درجة استعدوا لعودة الأجواء الكانونية

أفاد الاب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" ان المنخفض الايسلاندي يغطي شمال القارة الاوروبية وغربها حيث تدنّت قيم الضغط الجوّي وانحرفت المنخفضات الاطلسية نحو وسط القارة وجنوبها وتتجه تدريجياً نحو الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، ومن المنتظر ان تضرب تركيا، بامتياز، وتطال لبنان والجوار منتصف الاسبوع المقبل.

بالمقابل ينشط المنخفض السوداني المتمركز بين السودان وجنوب ليبيا ويتمدد بقيَم ضغطه المتدنية، نحو المناطق الشمالية، اي نحو البحر الأسود والشرق الأوسط، الأمر الذي سيساهم بتدفق الرياح المدارية الساخنة من صحراء ليبيا والسودان نحو شمال مصر وسيناء وفلسطين ولبنان فترتفع درجات الحرارة لتلامس 27 درجة يومي الإثنين والثلاثاء لتعود وتنخفض مساء الأربعاء بمعدل 9 درجات مئوية بسبب وصول المنخفضات الجوية والكتل الباردة نحو المنطقة حيث تكون تحت تأثير المنخفض السوداني 1003hpa، فيتحوّل الطقس الى عاصف وغزير الامطار وتتساقط الثلوج على الجبال التي تعلو 1500 متر.

يبدو ان الاسبوع المقبل، وبعد انتهاء الأجواء الربيعية الدافئة، ستعود الأجواء الكانونية: امطار طوفانية وعواصف رعدية وثلوج على الجبال وتشكل السيول والفيضانات على الطرقات.

طقس يومي الجمعة والسبت مشمس الى غائم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة والمنتظر ان تلامس 27 درجة بين الاثنين والثلاثاء ساحلاً و 23 في البقاع.

كيف ستتوزع درجات الحرارة؟

على الساحل: 22 نهاراً و 17 درجة ليلاً

في البقاع: 19 نهاراً و 7 ليلا

على الجبال 1200 متر: 15 نهاراً و 7 ليلاً

على الجبال 2000 متر: 13 نهاراً و 4 ليلا

الرياح: متقلبة بين غربية الى شمالية سرعتها بين 15 و 30 كم في الساعة

الضغط الجوّي: 1016hpa

الرطوبة: بين 75 و 85%